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8 июня 2026, 16:15

"Шахед" поразил хаб "Укрпочты" в Харькове

Всем клиентам, чьи посылки были уничтожены, обещают выплатить компенсацию.


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