8 июня 2026, 15:15

6 червня Кім Чен Ин відвідав ключове підприємство ВПК КНДР і заслухав доповідь Головного ракетного управління про виробництво стратегічних озброєнь за перше півріччя 2026 року.



За повідомленням ЦТАК, завод демонструє високі темпи виробництва сімейства ракет «Хвасон-11» — вперше за тривалий час виробнича лінія цього комплексу потрапила у відкриту пресу. Кім Чен Ин заявив: необхідно збільшити існуючі виробничі потужності у 2,5 рази впродовж п'яти років зі стабільним щорічним темпом зростання, щоб забезпечити значно зростаючий попит на ракетне озброєння у зв'язку зі змінами в оперативній структурі та бойовому складі армії.

Це не перша подібна директива і не остання. У грудні 2025-го Кім вже наказував нарощувати виробництво ракет і снарядів; у січні 2026-го він наказав збільшити виробництво протитанкових керованих ракет «Пулсае-4» у 2,5 рази — тих самих, які РФ використовує в Україні. Тепер той самий коефіцієнт застосовується до всього ракетного сектору. Це не ситуативна реакція — це системна п'ятирічна програма переозброєння, яку Пхеньян реалізує паралельно з активними поставками до РФ.



«Хвасон-11» у центрі уваги — не випадково. «Хвасон-11» — сучасна тактична ракета на твердому паливі з маневруючою бойовою частиною (KN-23 у західній класифікації), дальність — 400–700 км залежно від модифікації та навантаження; боєголовка може бути як звичайною, так і ядерною. Саме цю ракету КНДР постачає до РФ, і саме вона стала одним із найефективніших засобів ураження в українській кампанії через здатність маневрувати на кінцевій ділянці траєкторії та обходити стандартні ЗРК. Демонстрація виробничої лінії — це одночасно сигнал внутрішній аудиторії про темп програми і зовнішній — про масштаб потенційних поставок.

Цифри виробництва КНДР вже самі по собі тривожні. Обсяги виробництва балістичних ракет у Північній Кореї вже перевищують сукупні показники всіх країн НАТО разом узятих. Якщо виробництво буде масштабоване відповідно до плану — КНДР ще більше збільшить цю перевагу. При цьому оскільки Північна Корея одночасно передає KN-23 до РФ, вона відчуває виснаження власних запасів — тобто нарощування потужностей частково покриває не лише внутрішній попит, але й зовнішні поставки без деградації власного арсеналу.