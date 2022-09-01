1 сентября 2022, 10:15

В приложении "Дія" появилось сразу несколько новых документов и функций

Их презентовал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Теперь там доступны:

▪️Пенсионное удостоверение;
▪️Справка о постоянном и временном месте жительства;
▪️Возможность передать право на пользование авто (шеринг техпаспорта);
▪️Документы на латинице (загранпаспорт, техпаспорт, водительское удостоверение).

Также восстановлена возможность оплаты штрафов за нарушение ПДД, эту функцию с началом войны отключили.
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