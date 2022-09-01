Их презентовал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Теперь там доступны:
▪️Пенсионное удостоверение;
▪️Справка о постоянном и временном месте жительства;
▪️Возможность передать право на пользование авто (шеринг техпаспорта);
▪️Документы на латинице (загранпаспорт, техпаспорт, водительское удостоверение).
Также восстановлена возможность оплаты штрафов за нарушение ПДД, эту функцию с началом войны отключили.
Последние новости
- Интернет | Сегодня, 10:45
Активізувалися онлайн-шахраї, які спекулюють на темі “грошових виплат”
- Бизнес | Сегодня, 10:15
В приложении "Дія" появилось сразу несколько новых документов и функций
- Технологии | Сегодня, 9:45
В Бучі повністю відновлені опалювальні мережі – заступник мера
- Технологии | Сегодня, 9:15
Іран передав Росії пошкоджені безпілотники
- Железо | Вчера, 16:43
Міжмережевий екран Cisco ASA5508-K8
- Софт | Вчера, 16:04
Точка доступу Ruckus ZoneFlex R500 стандарту 802.11 ac
- Интернет | Вчера, 15:15
У MEGOGO з’явився власний тренер із користування медіасервісом
- Безопасность | Вчера, 12:45
У Києві накрили підпільні ігрові зали з доходом 1 млн гривень щомісяця
- Безопасность | Вчера, 12:15
У Бучі відбулася презентація проєкту "Бучанська монета"
Последние материалы
- Аналитика | Позавчера, 18:43
Самое интересное за неделю. Выпуск 29 (2022) - портативні станції EcoFlow доступні в Цитрус і акція від Новатек-Електро
- Фотогалереи | 24 августа, 17:33
Спецпризначенці Харкова "вполювали" Тигра
- Фотогалереи | 24 августа, 16:09
Сергій Притула показав "Народні Байрактари"
- Аналитика | 21 августа, 21:46
Самое интересное за неделю. Выпуск 28 (2022) - енергонезалежні рішення EcoFlow та однофазні реле Новатек-Електро
- Фотогалереи | 21 августа, 18:33
Українські десантники вивели з ладу російський БПЛА "Орлан-10"
- Аналитика | 15 августа, 22:40
Самое интересное за неделю. Выпуск 27 (2022) - cистемы энергонезависимости EcoFlow Power Kit и акция на станцию RIVER
- Фотогалереи | 14 августа, 15:25
У Києві була помічена перша та єдина в Україні Ferrari F8 Tributo
- Обзоры | 10 августа, 11:23
REAL-EL X-727 - "сыграет на всех инструментах"!
- Аналитика | 9 августа, 22:51
Самое интересное за неделю. Выпуск 26 (2022) - военные корабли для ВСУ от Британии и иранский спутник-шпион
Популярные новости
- Железо | Позавчера, 10:15
Ubiquiti Omni AMO-2G13 - всенаправлена MIMO-антена 5.00
- Технологии | 29 августа, 22:48
Overvis Ice - профессиональный мониторинг холодильного/морозильного оборудования 5.00
- Технологии | 29 августа, 12:13
Самый масштабный кейс: подключение техники и климатсистемы к станциям EcoFlow 5.00
- Технологии | 29 августа, 11:40
Зарядные станции EcoFlow для домов: подключение климатического оборудования 5.00
- Железо | Позавчера, 9:45
MikroTik CCR1036-12G-4S 5.00
- Железо | 29 августа, 14:52
Шлюз Teltonika TRB142 5.00
- Железо | 27 августа, 14:44
MikroTik CCR2216-1G-12XS-2XQ 5.00
- Бизнес | Сегодня, 10:15
В приложении "Дія" появилось сразу несколько новых документов и функций 0.00
- Технологии | Сегодня, 9:45
В Бучі повністю відновлені опалювальні мережі – заступник мера 0.00