1 сентября 2022, 10:15

В приложении "Дія" появилось сразу несколько новых документов и функций

Их презентовал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.



Теперь там доступны:



▪️Пенсионное удостоверение;

▪️Справка о постоянном и временном месте жительства;

▪️Возможность передать право на пользование авто (шеринг техпаспорта);

▪️Документы на латинице (загранпаспорт, техпаспорт, водительское удостоверение).



Также восстановлена возможность оплаты штрафов за нарушение ПДД, эту функцию с началом войны отключили.

