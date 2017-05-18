18 мая 2017, 10:45

Игровая клавиатура Bloody B2278

Компания А4Tech представляет новинку – игровую клавиатуру Bloody B2278 с оптическими переключателями Light Strike, которые обладают высокой долговечностью, ультрапрочностью и отсутствием износа (более 100 млн нажатий), что делает устройство привлекательным для геймеров.

Технология Light Strike обеспечивает непревзойденное время отклика - 0.2 мс. Преимущество данной модели заключается в том, что в оптических переключателях отсутствует привычное дребезжание при нажатии, характерное для механических переключателей. Также оптические переключатели защищают пользователя от двойных срабатываний. Ход срабатывания оптического переключателя составляет 1.5 мм, что на 30% быстрее механических переключателей (ход срабатывания механических переключателей - 2.2 мм).

Оптические переключатели клавиатуры Bloody B2278 защищены 6 мм барьером для предотвращения попадания жидкости. Случайно пролитый стакан с несладким напитком не причинит механизмам никакого вреда, а жидкость просто вытечет снизу.

Устройство не содержит дополнительных клавиш и выполнено в традиционном дизайне. Клавиатура оснащена силиконовыми колпачками на восьми игровых клавишах и подсветкой с возможностью настройки яркости с помощью комбинации клавиш Fn + ↑/ ↓.

В клавиатуре Bloody B2278 реализованы несколько функций для облегчения игрового процесса и управления макросами. Так, предусмотрено несколько режимов нажатия на клавиши, запись собственных макросов для игр и отдельная клавиша блокировки кнопки Windows. Красная подсветка клавиатуры регулируется отдельной кнопкой и на максимальной мощности не отвлекает во время игры. Инновационная технология Full Anti-Ghost предлагает N-клавишное мультинажатие, позволяющее забыть о залипании любого количества клавиш для всех типов игр.

Технические характеристики:
  •     технология: Light Strike;
  •     тип подключения: проводная;
  •     тип клавиш: мембранные (частично механика);
  •     время отклика: 0.2 мс;
  •     оптические переключатели: QWER/ASDF;
  •     интерфейс: USB;
  •     длина кабеля: 1.8 м;
  •     мультимедийные клавиши;
  •     игровые клавиши: 8 силиконовых;
  •     горячие клавиши: комбинация Fn+кнопка;
  •     влагозащита: двойная;
  •     подсветка: красная;
  •     материал корпуса: пластик;
  •     размеры: 450 х 137 х 34 мм;
  •     вес: 758 г;
  •    совместимость: Windows XP/Vista/7/8/8.1./10

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