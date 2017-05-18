Игровая клавиатура Bloody B2278

18 мая 2017, 10:45

Компания А4Tech представляет новинку – игровую клавиатуру Bloody B2278 с оптическими переключателями Light Strike, которые обладают высокой долговечностью, ультрапрочностью и отсутствием износа (более 100 млн нажатий), что делает устройство привлекательным для геймеров.

технология: Light Strike;

тип подключения: проводная;

тип клавиш: мембранные (частично механика);

время отклика: 0.2 мс;

оптические переключатели: QWER/ASDF;

интерфейс: USB;

длина кабеля: 1.8 м;

мультимедийные клавиши;

игровые клавиши: 8 силиконовых;

горячие клавиши: комбинация Fn+кнопка;

влагозащита: двойная;

подсветка: красная;

материал корпуса: пластик;

размеры: 450 х 137 х 34 мм;

вес: 758 г;

совместимость: Windows XP/Vista/7/8/8.1./10

Технология Light Strike обеспечивает непревзойденное время отклика - 0.2 мс. Преимущество данной модели заключается в том, что в оптических переключателях отсутствует привычное дребезжание при нажатии, характерное для механических переключателей. Также оптические переключатели защищают пользователя от двойных срабатываний. Ход срабатывания оптического переключателя составляет 1.5 мм, что на 30% быстрее механических переключателей (ход срабатывания механических переключателей - 2.2 мм).Оптические переключатели клавиатуры Bloody B2278 защищены 6 мм барьером для предотвращения попадания жидкости. Случайно пролитый стакан с несладким напитком не причинит механизмам никакого вреда, а жидкость просто вытечет снизу.Устройство не содержит дополнительных клавиш и выполнено в традиционном дизайне. Клавиатура оснащена силиконовыми колпачками на восьми игровых клавишах и подсветкой с возможностью настройки яркости с помощью комбинации клавиш Fn + ↑/ ↓.В клавиатуре Bloody B2278 реализованы несколько функций для облегчения игрового процесса и управления макросами. Так, предусмотрено несколько режимов нажатия на клавиши, запись собственных макросов для игр и отдельная клавиша блокировки кнопки Windows. Красная подсветка клавиатуры регулируется отдельной кнопкой и на максимальной мощности не отвлекает во время игры. Инновационная технология Full Anti-Ghost предлагает N-клавишное мультинажатие, позволяющее забыть о залипании любого количества клавиш для всех типов игр.Технические характеристики: