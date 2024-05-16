Новые игровые клавиатуры BLOODY S515R, B825R

16 мая 2024, 15:45

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новые игровые клавиатуры S515R, B825R.

Модели с механическими переключателями гарантируют высокую точность срабатывания и впечатляющую скорость во время игры.

Обе модели предлагают стандартную раскладку на 104 клавиши, включая 12 горячих клавиш Fn+ у S515R и 8 у B825R. Частота опроса составляет 1000 Гц. Такие показатели позволяют смело использовать клавиатуру для участия в киберспортивных матчах. Полное N-клавишное нажатие предотвращает залипание клавиш. Благодаря программному обеспечению Bloody KeyDominator появляется возможность создавать собственные макросы. Объем памяти S515R – 4 МБ, вмещает до 120 000 макросов. Объем памяти B825R – 256 КБ.Bloody S515R использует красные механические свитчи BLMS. Сочетание торсионной пружины и двойных позолоченных контактов не только увеличивает прочность переключателей, но и обеспечивает быстрое отпускание и обратный ход. Быстродействующая обработка нажатия позволяет сократить время отклика до 1 мс. Кейкапы изготовлены методом двойного литья, которое гарантирует долговечность нанесенных символов и комфорт во время нажатия. Модель Fire Black предлагает 9 дополнительных кейкапов, с которыми можно персонализировать клавиатуру. Также предусмотрена замена BLMS свитчей (совместимость только с BLMS свитчами).В модели Bloody B825R установлены красные оптические переключатели, технология Light Strike снижает время отклика до 0.2 мс. Двойные винты, пружины и компенсирующая планка увеличивают прочность пробела. Нанопокрытие печатной платы защищает внутренние детали клавиатуры от воздействия влаги. Поверхность модели выполнена из алюминиевого сплава.Обе клавиатуры идут вместе с удобной подставкой под запястья. Высококачественная ткань и нескользящая резиновая основа создают дополнительный комфорт во время работы. Подставку можно использовать отдельно от клавиатуры, например, при работе с ноутбуком. Создать дополнительную атмосферу во время игры поможет настраиваемая RGB-подсветка на 16.8 млн цветов. Для подключения предусмотрен 1.8-метровый кабель.Новые игровые клавиатуры Bloody помогут улучшить свои навыки в играх. Механические свитчи обеспечат быстрый и точный отклик, а удобная подставка под запястья позволит работать с комфортом в течение длительного времени.