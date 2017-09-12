Механические клавиатуры B810R Bloody и B830 Bloody уже в Украине

12 сентября 2017, 15:15

Клавиатура Bloody B810R представляет собой механическую клавиатуру с RGB-подсветкой.



Шесть типов RGB-подсветки предустановлены в клавиатуре по умолчанию. Чтобы изменить тип подсветки, пользователю необходимо нажать сочетание клавиш «Fn+F12». Также в клавиатуре Bloody B810R предусмотрена персональная настройка подсветки, которая имеет три индивидуальных режима с поддержкой до 16.8 млн. цветовых вариантов.

В Bloody B810R используются специально разработанные оптические переключатели на базе инновационной технологией Light Strike. Они выполнены таким образом, чтобы обеспечивать четкую фиксацию нажатия при минимальном времени отклика, который составляет 0.2 мс. Переключатели выдерживают до 100 миллионов нажатия в самом длительном и напряженном игровом марафоне.



Инновационная технология Full Anti-Ghost предлагает N-клавишное мультинажатие, позволяющее забыть о залипании любого количества клавиш для всех типов игр. Нажатие Fn+F8 деактивирует кнопки Windows для предотвращения случайного вылета из игровой сессии. Также имеется ряд клавиш с двойным назначением: F5-F12, кроме основного функционала, выполняют еще и мультимедийные функции, такие как переключение трека, управление световыми эффектами.



Силиконовые накладки на восьми кнопках обеспечивают исключительно приятные ощущения при нажатии. Прорезиненные ножки не допускают случайного перемещения гаджета даже при активном использовании. Датчики нажатия и электронные компоненты надежно изолированы от всех внешних воздействий. Благодаря этому клавиатура Bloody B810R защищена от повреждений при проливании воды или при попадании пыли на ее поверхность.



Клавиатура хорошо адаптирована к эксплуатации в вечернее или ночное время: у кнопок клавиатуры имеется LED-подсветка с возможность регулирования яркости, что обеспечивает идеальную видимость в темноте. Встроенные световые эффекты можно изменять с помощью сочетания клавиш Fn+F12.



Игровой режим с технологией Anti-Ghosting позволяет одновременно нажимать любое количество клавиш без опасений залипания. При нажатии Fn+F8 в режиме игры деактивируется кнопка «Windows» для предотвращения случайного вылета из игровой сессии.



Клавиатура B830 Bloody прочная благодаря влагозащищенной конструкции – оптические переключатели защищены барьером в 6 мм для предотвращения попадания жидкости. Оснащена восемью силиконовыми нескользящими кнопками, которые предназначены для более долгого и комфортного использования. Верхняя панель клавиатуры B830 Bloody выполнена из алюминиевого сплава, что обеспечивает прочность и стойкость к коррозии.