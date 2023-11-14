14 ноября 2023, 10:45

Украина попала в эпицентр огромнейшего циклона

Его размер — несколько европейских стран, в Черном море сейчас пятиметровые волны. Дождь, ветер и холода охватывают всю страну.

Готовьте тёплые носки и шапки, зима уже одной ногой переступила порог.


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