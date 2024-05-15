15 мая 2024, 8:15

Зеленский отменяет поездки в Португалию и Испанию — СМИ

По информации CNN Portugal, президент отменил поездку на Пиренейский полуостров из-за серьезной внутренней ситуации в Украине в данный момент.



"Не вдаваясь в подробности, делегация главы украинского государства, должно быть, поняла, что сложная ситуация на нескольких линиях фронта, в частности в Харькове, делает нецелесообразным выезд за границу в настоящее время", — отмечает CNN Portugal.

