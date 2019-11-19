Sabre и TAP Air Portugal расширяют партнерство и заключают соглашение

19 ноября 2019, 14:15

Sabre Corporation сообщает о заключении нового долгосрочного соглашения о глобальной дистрибуции с ведущей португальской авиакомпанией TAP Air Portugal.

Партнерство двух компаний открывает агентствам доступ к широкому контенту TAP Air Portugal и подтверждает стремление Sabre предоставить отрасли технологии для нового поколения ритейла, дистрибуции и выполнения торговых операций. Подключенные к Sabre агентства, которые зарегистрируются в специальном канале TAP Air Portugal с 1 января 2020 года, получат более широкий выбор контента авиакомпании и смогут использовать надежные актуальные данные для создания привлекательных и релевантных предложений для своих клиентов.

«Sabre и TAP Air Portugal стремятся предоставить путешественникам лучший доступный контент, – отметил Алессандро Чианчимино (Alessandro Ciancimino), вице-президент Sabre по продажам авиационных продуктов в Европе. – Обновленное дистрибутивное соглашение дает агентам, подключенным к Sabre, оптимальный выбор и контроль над продуктами, которые они приобретают у авиакомпании. Благодаря новому соглашению о специальном канале перевозчика они смогут повысить качество обслуживания путешественников».

Используя платформу Sabre, TAP Air Portugal сможет распространять свои тарифы и предложения через более чем 425,000 агентов по всему миру. Обслуживая операции объемом более $120 млрд в год, торговая площадка Sabre стимулирует продажи авиабилетов, гостиничных номеров, железнодорожных билетов, услуг по прокату автомобилей и других туристических сервисов. Партнерское соглашение с Sabre будет способствовать расширению эффективного взаимодействия авиакомпании с агентами и путешественниками по всему миру.

«Технологии Sabre вместе с новым соглашением о специальном канале помогут в дальнейшей реализации нашего стратегического видения, – отметила Паула Канада (Paula Canada), директор TAP Air Portugal по маркетингу и продажам. – Индустрия туризма постоянно развивается, и мы рады совместными усилиями продолжить создавать инновации, чтобы обеспечить превосходное качество сервиса для наших путешественников».