WINDROSE заключила соглашение о глобальной дистрибуции с Sabre

7 июля 2021, 15:15

Sabre Corporation и украинская авиакомпания WINDROSE заключили многолетнее соглашение о глобальной дистрибуции, которое откроет сотням тысяч агентств и сотням корпораций по всему миру доступ к полному контенту авиаперевозчика.

Благодаря сотрудничеству с Sabre авиакомпания WINDROSE сможет расширить возможности непрямых каналов продаж и ускорить рост прибыли за счет эффективного продвижения своих предложений посредством глобальной дистрибутивной системы Sabre (GDS). Целенаправленные инвестиции в развитие агентского канала могут стать новым драйвером роста для перевозчика, что особенно важно в период восстановления после COVID-19.



«Мы рады предоставить WINDROSE глобальный охват и передовые возможности Sabre для ритейла и дистрибуции ее предложений, – отметил Дино Гельметти (Dino Gelmetti), вице-президент Sabre Travel Solutions в регионе EMEA. – Это соглашение поможет авиакомпании еще эффективнее продвигать и продавать ее продукты, персонализировать обслуживание путешественников и открыть дополнительные возможности для роста доходов с учетом меняющихся потребностей рынка».



Авиакомпания WINDROSE активно развивает программу регулярных рейсов по Украине с начала 2020 года и стремится стать одним из лидеров на рынке внутренних авиаперевозок. На сегодняшний день WINDROSE выполняет полеты в 11 городов Украины из киевского аэропорта «Борисполь», а также международные рейсы в Болгарию, Хорватию, Сербию, Македонию, Черногорию, Турцию и чартерные рейсы по популярным туристическим направлениям.



«В текущих нестабильных рыночных условиях авиакомпания WINDROSE, как и перевозчики по всему миру, находится в поисках новых точек роста и эффективного сотрудничества с агентствами и корпоративными клиентами, – отметил Владимир Каменчук, генеральный директор авиакомпании WINDROSE. – Партнерство с Sabre занимает важное место в нашей стратегии ритейла, которая направлена на диверсификацию каналов продаж и повышение эффективности глобальной дистрибуции. Мы видим высокую ценность GDS и агентского канала и уверены, что это соглашение поможет нам ускорить рост продаж и привлечь новые категории путешественников».

WINDROSE присоединяется к почти 400 международным авиакомпаниям, которые используют Sabre GDS для взаимодействия с самой широкой целевой аудиторией. Sabre GDS играет важную роль в туристической отрасли, обеспечивая эффективный маркетинг и продажи тарифов авиакомпаний, гостиничных номеров, автомобилей в прокат, железнодорожных билетов и других туристических услуг через агентства и корпорации по всему миру, которые используют ее для поиска, бронирования и управления путешествиями.