Louvre Hotels Group будет развивать дистрибуцию на решениях Sabre

18 февраля 2021, 9:45

Sabre Corporation объявляет о заключении многолетнего технологического партнерства с Louvre Hotels Group, второй по величине гостиничной группой в Европе, управляющей почти 1600 отелями в 54 странах, дочерней компанией Jin Jiang International.



Благодаря этому соглашению Louvre Hotels Group получит преимущества передовой системы централизованного бронирования SynXis Central Reservations и доступ к почти 900,000 туристических агентов и 700 онлайн-каналам по всему миру, включая сотни онлайн-агентств (OTA) и метапоисковиков. Это поможет Louvre Hotels Group реализовать амбициозные планы по расширению рыночного присутствия ее гостиничных брендов и охвата каналов дистрибуции, а также повысить операционную эффективность.

«Партнерство с Sabre – это ключ к реализации наших стратегических планов, особенно в глобальном контексте. Мы постоянно развиваем нашу международную сеть, которая включает гостиничные бренды категорий от 1 до 5 звезд. Мы хотим реализовать инновационные стратегии дистрибуции, подкрепленные надежными технологическими решениями, чтобы предоставить нашим инвесторам и франшизам самые передовые инструменты, а также обеспечить техническую и операционную эффективность наших отелей, – отметил Пьер-Фредерик Руло (Pierre-Frédéric Roulot), CEO Louvre Hotels Group. – По нашему мнению, Sabre Hospitality Solutions предлагает лучшую комбинацию инновационных технологий, платформ, безопасности, масштабируемости и сервиса».Благодаря бесшовной интеграции собственных приложений и сторонних систем через обширную библиотеку API-интерфейсов Louvre Hotels Group сможет создавать и внедрять новые возможности для бизнеса и потребителей.«По мере развития индустрии путешествий и гостеприимства отелям нужна унифицированная, надежная и гибкая технологическая платформа, которая позволит им повышать коммерческую и операционную эффективность, – отметил Скотт Уилсон (Scott Wilson), президент Sabre Hospitality Solutions. – Передовые решения Sabre расширят рыночный охват Louvre за счет скорости внедрения инноваций, производительности и стабильности высокотехнологичной платформы, а также позволят создавать дифференцированные возможности как для гостиничных брендов, так и для гостей отелей».Как вторая по величине гостиничная группа в Европе, Louvre Hotels Group должна иметь гибкие технологии, позволяющие ей адаптироваться к постоянно меняющейся технологической среде. Управление растущим портфолио отелей, включающим 11 брендов категорий от 1 до 5 звезд, и необходимость формировать различные ценностные предложения стимулируют Louvre Hotels Group добиваться высоких показателей работы и внедрения инноваций для трансформации дистрибуции.

Система централизованного бронирования SynXis Central Reservation предоставляет отелям широкие возможности для более глубокого взаимодействия с гостями. Движок SynXis Booking Engine обеспечивает полный набор цифровых сервисов для повышения конверсии и вовлеченности потребителей. Решение SynXis Intelligent Retailing позволяет гостиницам быстро создавать новые продукты и сервисы для гостей и эффективно продавать их по всем каналам, адаптируя предложения с помощью искусственного интеллекта. Продукт Channel Connect еще больше упрощает и автоматизирует дистрибуцию, расширяя охват на местных, региональных и международных рынках, а SynXis Voice Agent предлагает высокотехнологичные инструменты для персонализации сервиса путем распознавания гостей. Это облегчает создание индивидуальных пакетных предложений и открывает дополнительные возможности для повышения дохода с каждой транзакции.