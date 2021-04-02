Sabre представил новую электронную витрину предложений авиакомпаний

Sabre объявляет о запуске новой электронной витрины New Airline Storefront, первой в отрасли технологии, которая упрощает сравнение сложных и многосоставных тарифов авиакомпаний в непрямом канале продаж.
С 31 марта 2021 года возможности New Airline Storefront доступны через Sabre API. Игроки рынка смогут использовать их для создания собственных уникальных электронных витрин и повышения качества обслуживания путешественников. Sabre также планирует внедрить этот новый функционал в агентском инструменте бронирования Sabre Red 360 в ближайшие недели.
Электронная витрина New Airline Storefront, работающая на базе Sabre API, распределяет предложения авиакомпаний по цифровым "полкам", которые наглядно отображают полное содержание тарифных опций и помогают с уверенностью принимать более обоснованные решения о покупке, исходя из личных потребностей путешественника. Эта технология позволяет авиаперевозчикам дифференцировать свои предложения и использовать больше возможностей для продвижения продуктов в непрямом канале продаж: на экране с результатами поиска отображаются сразу несколько тарифов для одного рейса. В свою очередь покупатели туристических услуг получили возможность эффективно сравнивать доступные предложения и помогать путешественникам выбрать именно тот вариант, который им лучше всего подходит.
"Авиакомпании инвестируют в свои бренды разными способами, чтобы дифференцироваться на рынке. С одной стороны, это расширяет выбор для путешественников, но и создает новый вызов: если цену увидеть легко, то понять, каким будет уровень комфорта в путешествии, намного сложнее, – отметил Уэйд Джонс (Wade Jones), директор по развитию продуктов Sabre Travel Solutions. – Новая электронная витрина Sabre позволяет авиакомпаниям эффективно продвигать свои уникальные продукты в непрямых каналах продаж и помогает покупателям туристических услуг донести ценность каждого предложения до потребителя".
В рамках пилотного тестирования возможностей новой электронной витрины Sabre работала с несколькими агентствами, включая компанию Fareportal, в которую входят онлайн-агентства CheapOair.com и OneTravel.com, и Espressamente Viaggi, входящую в состав TravelMatic, ведущей технологической компании и консолидатора туристических услуг в Италии. Первые результаты тестирования показывают способность технологии обеспечить более широкие возможности для дополнительных продаж и увеличения суммы покупки благодаря прозрачному отображению условий каждого тарифа.
"Нашим клиентам нужны выбор, удобство и простота, а сейчас это не всегда обеспечивается в процессе покупки авиабилета. Потребители же хотят быстро и эффективно сравнивать продукты и предложения, как в магазине, – отметил Вернер Кунц-Чо (Werner Kunz-Cho), CEO Fareportal, материнской компании онлайн-агентств CheapOair и OneTravel. – Это именно то, что предлагает новая электронная витрина Sabre: она позволяет группировать продукты авиакомпаний для удобного сравнения точно так же, как супермаркет размещает похожие товары на одной полке. Такой современный подход к ритейлу позволяет нам предоставить путешественникам новый уровень сервиса, который строится вокруг ценности предложения".
"Сегодня туристические агенты находятся в постоянном напряжении, стараясь предоставить путешественникам наиболее подходящее предложение с учетом их особых потребностей и предпочтений, – отметил Миммо Кристафоро (Mimmo Cristofaro), CEO TravelMatic. – Поэтому нам нужно решение, которое позволит быстро и легко сравнивать предложения и принимать более обоснованные решения. Новая электронная витрина Sabre сразу отображает весь подходящий контент, благодаря чему мы можем повысить эффективность работы агентов и стимулировать увеличение стоимости заказов".
Новая электронная витрина New Airline Storefront показывает полные продуктовые линейки авиакомпаний уже на первоначальном этапе поиска. Это устраняет путаницу, связанную с разными фирменными названиями тарифов, и упорядочивает широкий перечень тарифных опций для более удобного и точного сравнения предложений.
Запуск New Airline Storefront стал еще одним важным шагом на пути реализации видения Sabre по созданию новой торговой площадки для персонализированных путешествий.
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