Sabre представляет Retail Intelligence для роста доходов авиакомпаний

10 ноября 2021, 9:15

Sabre Corporation объявляет о запуске первых двух высокотехнологичных продуктов из портфеля Retail Intelligence – Sabre Air Price IQ и Sabre Ancillary IQ для динамического ценообразования тарифов и дополнительных услуг авиакомпаний соответственно.

Sabre Retail Intelligence – это портфель интеллектуальных продуктов, позволяющих авиакомпаниям предоставлять персонализированные предложения по традиционным и NDC-каналам. Решения построены на базе Sabre Travel AI™ – инновации, которая объединяет технологии Sabre, современные возможности искусственного интеллекта Google Cloud и передовые сервисы машинного обучения.Retail Intelligence позволит авиакомпаниям формировать динамические предложения для путешественников на основе их предпочтений, рыночной аналитики и вероятности совершения покупки, чтобы предоставить более персонализированный и качественный сервис.“Мир стремительно меняется, и экосистема туризма выглядит совсем иначе, нежели буквально 18 месяцев назад, – отметил Уэйд Джонс (Wade Jones), директор по развитию продуктов Sabre Travel Solutions. – Растет потребность путешественников в актуальных персонализированных предложениях, и авиакомпании как никогда сосредоточены на том, чтобы стать продвинутыми ритейлерами. Авиаперевозчикам уже недостаточно использовать традиционные подходы, основанные на исторических данных. Им нужны интеллектуальные решения на базе искусственного интеллекта и машинного обучения. Это именно то, что мы предлагаем в продуктах Sabre Retail Intelligence».Sabre Air Price IQ повышает гибкость и точность ценообразования авиакомпаний, позволяя им быстро адаптироваться к меняющимся условиям рынка. Продукт анализирует каждый запрос на покупку и определяет категории путешественников и цели их поездки. Таким образом, решение поддерживает стремление авиакомпаний максимально увеличивать рост доходов, обеспечивая при этом бесшовный сервис для путешественников.Sabre Ancillary IQ использует машинное обучение для формирования предложений дополнительных услуг, опираясь на ряд факторов, включая данные о покупках в реальном времени и вероятность покупки. Это создает новые возможности для повышения доходов и удовлетворенности путешественников, которые получат больше ценности и возможностей для выбора.«Ритейл в туризме усложняется в ответ на растущие ожидания путешественников. Поэтому используемые сегодня технологии, основанные на правилах, больше не приносят нужных результатов, – отметил Сундар Нарасимхан (Sundar Narasimhan), президент Sabre Labs. – Чтобы действительно обновить ритейл в туризме, отрасли нужны интеллектуальные системы, обеспечивающие непрерывное обучение и быстрое масштабирование. В Sabre мы сосредоточены на том, чтобы обеспечить наших клиентов решениями на базе ИИ, которые модернизируют то, как мы делаем покупки, бронируем и путешествуем. Это принесет дополнительную ценность нашим клиентам и путешественникам, которых они обслуживают».Стратегическое партнерство Sabre и Google позволило запустить совместный процесс управления инновациями, объединив многолетний опыт Sabre в индустрии туризма с современными технологиями искусственного интеллекта и машинного обучения Google Cloud, и создать первую в отрасли технологию Sabre Travel AI. С ее помощью Sabre интегрирует передовые возможности машинного обучения и искусственного интеллекта в свои продукты, чтобы реализовать ритейл будущего в туризме. Компании занимаются совместной разработкой инновационных технологий и нацелены предоставить современные омниканальные решения, работающие на основе данных, обеспечивающие высокий уровень персонализации сервиса для путешественников.