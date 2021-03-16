Kiwi заключила партнерство с Sabre для расширения глобального присутствия

16 марта 2021, 14:45

Kiwi, одно из наиболее динамично развивающихся онлайн-агентств (ОТА) в Европе, и Sabre Corporation, объявляют о заключении стратегического партнерства.

Благодаря этому соглашению Kiwi.com получит преимущества глобального охвата и лидерских позиций Sabre для дальнейшего роста бизнеса и расширения рыночного присутствия агентства.

С момента основания в 2012 году Kiwi.com стала одним из самых успешных игроков рынка онлайн-тревел за последнее десятилетие и сегодня предлагает контент более чем 800 воздушных и наземных перевозчиков. Зарекомендовав себя на многих рынках, в особенности в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (EMEA), компания продожает укреплять свое конкурентное положение и стремится расширить международное присутствие. Как ведущая глобальная дистрибутивная система (GDS) в Северной и Латинской Америках и Азиатско-Тихоокеанском регионе Sabre предоставит Kiwi.com уникальный контент, конкурентоспособные цены, передовую бизнес-аналитику и обширную экспертизу в сфере онлайн.



«Мы стремимся еще эффективнее обслуживать наших клиентов и обеспечить им бесшовный опыт, чтобы добиться успеха, когда начнется восстановление отрасли, – отметил Жиль Карле (Gilles Karlé), директор по стратегии Kiwi.com. – Sabre выгодно дополнит наш портфель партнерских соглашений и поможет нам расширить наше глобальное присутствие. Мы высоко ценим их отзывчивость и оперативность в условиях пандемии COVID-19, а также постоянные инвестиции в создание инновационных технологий».

Kiwi.com и Sabre разделяют видение комплексной персонализации сервиса для путешественников. Как пионер в области виртуального интерлайна Kiwi.com использует уникальный алгоритм, позволяющий объединять перевозку воздушным и наземным транспортом. Sabre, в свою очередь, активно инвестирует в разработку инновационных возможностей искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения (ML), чтобы сформировать дополнительную ценность для клиентов и реализовать свое видение по созданию рынка персонализированных путешествий.«Чтобы ускорить свое восстановление, туристическим компаниям, таким как Kiwi.com, необходим доступ к самому широкому контенту, – отметил Мадаван Каштури (Madhavan Kasthuri), управляющий директор Sabre Travel Solutions по онлайн-бизнесу в регионе ЕМЕА. – Kiwi.com известна своим новаторским подходом и предоставляет клиентам качественный целостный сервис. Более того, агентство обеспечивает большой выбор и гибкость, что крайне важно, чтобы вернуть людям уверенность в путешествиях. Мы рады возможности помочь Kiwi.com расширить международное присутствие и стимулировать восстановление рынка онлайн-тревел».