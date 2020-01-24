Sabre и Google заключили 10-летнее партнерство

Google Cloud объявляет о партнерстве с Sabre Corporation с целью помочь корпорации осуществить цифровую трансформацию потребительского опыта путешественника и совместно построить будущее туристической отрасли.
Основанная в 1960 году, компания Sabre совершила революцию на туристическом рынке, запустив первую в отрасли полуавтоматическую систему бронирования авиабилетов. За время работы Sabre создала комплексную технологическую платформу c объемом операций более $260 миллиардов в год, которая поддерживает широкий круг поставщиков туристических услуг, включая авиакомпании, отели, агентства и агрегаторов. Десятилетнее соглашение о стратегическом партнерстве с Google позволит Sabre повысить операционную гибкость при разработке сервисов и новой торговой площадки для авиакомпаний, индустрии гостеприимства и агентского бизнеса.
«Это важный момент для Sabre, наших клиентов, сотрудников и всех заинтересованных сторон. В течение десятилетий мы упрощали жизнь людей в путешествиях и помогали бизнесу, который их обслуживает, – отметил президент и CEO Sabre Шон Менке (Sean Menke). – Сегодня мы начинаем новый этап технологических изменений вместе с Google. Как стратегический партнер и предпочтительный поставщик облачных технологий Google Cloud поможет ускорить нашу цифровую трансформацию и усилить возможности для создания новой торговой площадки, а также важных продуктов и систем, ориентированных на потребности наших клиентов на десятилетия вперед».
В рамках соглашения специалисты и руководители двух компаний будут вместе работать по трем основным направлениям:
Расширение технологических возможностей Sabre. Sabre начнет процесс миграции своей IT-инфраструктуры на высокодоступные и безопасные сервисы Google Cloud. Благодаря этому партнерству Sabre получит расширенную поддержку и большую гибкость для достижения своих технологических целей.
Внедрение инструментов Google Cloud для улучшения и оптимизации поездок. Инструменты Google Cloud по анализу данных позволят Sabre расширить функционал существующих и будущих продуктов. Они предоставят Sabre ценную аналитическую информацию, которая будет способствовать повышению операционной эффективности решений, а также созданию и оптимизации поездок, что в результате поможет повысить лояльность и доходы клиентов.
Развитие сотрудничества в области инноваций. Партнеры согласовали структуру взаимодействия с вовлечением талантов и активов обеих компаний. Они будут участвовать в формировании идей, разработке и развертывании будущих технологических возможностей, направленных на развитие экосистемы туризма в интересах всех участников рынка.
«Мы рады вместе с Sabre работать над реализацией этой важной инициативы и объединить возможности наших компаний, чтобы ускорить внедрение инноваций в индустрии туризма, – отметил Томас Куриан (Thomas Kurian), CEO Google Cloud. – Мы уверены, что это партнерство поможет повысить уровень персонализации, экономить время и обеспечить больше удобства для путешественников, что в результате поднимет стандарты качества во всей туристической индустрии».
«В Google мы создаем инструменты, чтобы помогать другим. Поэтому наша миссия во многом направлена на то, чтобы помочь компаниям достигать их целей. Миссия Sabre – создать будущее туристической отрасли, и мы рады, что на этом пути компания выбрала работу с нами, – отметил Сундар Пичай (Sundar Pichai), CEO Google и Alphabet. – Путешественникам нужно удобство, выбор и ценность предложения. Наши возможности в области искусственного интеллекта и облачных вычислений помогут Sabre дать потребителям то, что они хотят, и даже больше».
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