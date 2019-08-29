Sabre открывает инновационную лабораторию в Бостоне

29 августа 2019, 10:45

Sabre Corporation, поставщик технологий для мировой индустрии туризма, открыл инновационную лабораторию в Бостоне, США.

В торжественной церемонии открытия 21 августа приняли участие мэр Бостона Марти Уолш (Marty Walsh), CEO Sabre Шон Менке (Sean Menke) и президент Sabre Labs Сандар Нарасимхан (Sundar Narasimhan), выходец из Google.

«На протяжении многих лет Sabre является технологическим лидером в сфере ритейла, дистрибуции и выполнения торговых операций на туристическом рынке объемом $1,7 триллиона, – отметил Шон Менке, CEO Sabre. – В последние два года мы придали импульс и начали трансформацию бизнеса Sabre, чтобы ускорить внедрение инноваций в отрасли. Инновационная лаборатория в Бостоне – это еще один важный шаг в этом направлении. Мы ожидаем интересные разработки в результате продуктивного сотрудничества с нашими заказчиками и технологическими партнерами».



Инновационная лаборатория станет штаб-квартирой Sabre Labs, глобального подразделения Sabre по исследованиям и разработке. Оно изучает новые способы использования больших данных, машинного обучения, искусственного интеллекта и других перспективных технологий, которые формируют будущее индустрии путешествий. Sabre стратегически выбрал популярный район Бостона Seaport District и планирует использовать инновационную среду города, построенную благодаря всемирно известным исследовательским институтам и сообществу ведущих технологических компаний.

«Бостон стал очевидным выбором для нашего инновационного центра, – отметил Сандар Нарасимхан, президент Sabre Labs и по стратегии разработки продуктов. – В этом городе развивается активное технологическое сообщество и открыт доступ к талантам из ведущих технических университетов страны. В новой лаборатории наша команда инженеров-программистов будет работать рука об руку с командами Sabre по разработке продуктов и клиентами, чтобы ускорить создание решений следующего поколения, которые трансформируют туристический бизнес».

В 2018 году технологии Sabre принесли совокупный доход $3.9 миллиарда, что подтверждает многолетнюю экспертизу компании в сфере туризма и технологий. Sabre управляет крупнейшей в мире туристической торговой площадкой, объем операций на которой составляет более $120 миллиардов в год. Сотни авиакомпаний, более 42,000 отелей, тысячи агентств и множество других игроков туристической индустрии, включая компании по прокату автомобилей и круизных операторов, используют портфель SaaS-решений Sabre – от продуктов для отслеживания багажа до решений по интеллектуальному ритейлу.



Инновационная лаборатория занимает рабочее пространство площадью около 1000 кв. м (10,635 кв. футов), которое создаст 60 дополнительных рабочих мест в Бостоне. С ее запуском Sabre расширит глобальный штат сотрудников, который сегодня составляет около 9000 человек, а также свое присутствие в штате Массачусетс, где в городе Уотертаун также находится офис Sabre Hospitality Solutions.