21 мая 2024, 8:45

Нидерланды предоставят Украине бронемашины YPR-765

На них эвакуируют раненых, доставляют боеприпасы на фронт и обеспечивают огневую поддержку в бою. Однако сколько именно таких бронемашин получит Украина не говорят.


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