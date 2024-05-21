Нидерланды передадут Украине бронемашины YPR-765

21 мая 2024, 11:45

Как сообщило минобороны Нидерландов, об этом объявила министр обороны Кайса Оллонгрен сегодня на заседании в формате "Рамштайн".

"Очень важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину. Их борьба — это и наша борьба. Эти типы бронетехники очень важны для Украины. Они маневренны, могут быстро перемещать войска и могут использоваться в разведывательных, наступательных и оборонительных целях. Дистанционно управляемое вооружение обеспечивает стрелку дополнительную безопасность", — сказала она.По словам министра, YPR прибудут в Украину "в кратчайшие сроки".