Нидерланды выделят €2 млрд на военную поддержку Украины в 2024 году

20 ноября 2023, 11:15

"Этой значительной суммой мы посылаем четкий сигнал о том, что мы полны решимости продолжать нашу поддержку Украины сейчас и в будущем", — заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.

В минобороны Нидерландов сообщили, что эта сумма покроет потребности Украины, в частности, в сфере боеприпасов и обслуживания уже поставленных платформ и систем.Поддержка будет осуществляться за счет коммерческих закупок, поставок с собственных складов и сотрудничества с международными партнерами. Часть средств направят на восстановление, а также на улучшение кибербезопасности Украины. Кроме того, страна продолжит подготовку украинских военнослужащих.