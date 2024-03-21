Нидерланды закупят боеприпасов на более чем €150 млн для украинских F-16

Речь идет о ракетах класса воздух-земля, их будут закупать у производителей, сообщило министерство обороны Нидерландов.
Кроме того, страна выделяет более €200 млн на дроны для Украины.
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