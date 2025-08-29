Госдеп США одобрил продажу Украине ракет ERAM

29 августа 2025, 12:45

Об этом говорится в сообщении Управления военного сотрудничества Министерства обороны США.



В поставку войдут 3350 ракет большой дальности и столько же навигационных систем с защитой от помех, а также пилоны для их подвешивания, комплектующие и вспомогательное оборудование, запасные части, расходные материалы, а также услуги по техническому обслуживанию и ремонту, программы подготовки персонала, инженерная и логистическая поддержка.

Сделка будет профинансирована за счет средств Дании, Нидерландов, Норвегии, а также американской программы Foreign Military Financing.ERAM — авиационная крылатая ракета большой дальности класса "воздух-земля", предназначенная для поражения наземных и морских целей.Ракеты ERAM могут использовать самолеты F-16, МиГ-29 и Су-27. Они способны поражать вражеские РЛС, ПВО и морские цели.Дальность – до 250 морских миль (~463 км). Вес боевой части около 250–260 кг, доступны варианты с бронебойным или осколочно-фугасным действием. Точность – примерно 10 метров. Сможет работать даже в условиях активной радиоэлектронной борьбы.