20 января 2023, 10:15

Великобритания "отгрузит" 600 ракет Brimstone для ВСУ

Великобритания планирует отправить ещё 600 ракет Brimstone в Украину, — министр обороны Бен Уоллес.


Оцените новость:
  • 0 оценок