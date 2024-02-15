Нідерланди приєдналися до коаліції з постачання Україні сучасних дронів

15 февраля 2024, 8:45

Про це повідомила міністр оборони країни Кайса Оллонґрен у інтерв'ю Reuters.

«Ми, звичайно, знаємо, що безпілотники дуже важливі в цій війні. Саме тому ми приєднуємося до коаліції з розробки безпілотників, яку Україна створила разом з Латвією та іншими країнами, щоб переконатися, що ми робимо саме це - збільшуємо виробництво, використовуємо новітні технології і надаємо саме те, що потрібно Україні», — заявила міністр.Оллонгрен також додала, що Нідерланди нададуть високотехнологічну експертизу з комерційного сектору в області БПЛА, але відмовилася надати технічні або фінансові деталі.