Міноборони замовить танки українського виробництва БМ "Оплот" для ЗСУ

Міністр оборони протестував найновіший український танк на полігоні в Харківській області. "Я переконаний, що в танковій коаліції в перших рядах має бути саме український танк", - наголосив Міністр оборони.
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