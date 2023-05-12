12 мая 2023, 13:45

Міноборони замовить танки українського виробництва БМ "Оплот" для ЗСУ

Міністр оборони протестував найновіший український танк на полігоні в Харківській області.  "Я переконаний, що в танковій коаліції в перших рядах має бути саме український танк", - наголосив Міністр оборони.


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