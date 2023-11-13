UGV Sirko-S1 – украинский военный наземный робот

13 ноября 2023, 14:45

UGV Sirko-S1 — универсальный наземный робот, созданный участниками оборонного кластера Brave1. Его задача — помогать военным перевозить грузы, эвакуировать раненых и разведывать позиции противника.



Разработка уже показала успешные результаты в боевых действиях и получила положительные отзывы военных. Создатели планируют оснастить робота боевой турелью или установить модули для разминирования и разминирования.



Технологии и инновации помогают более эффективно уничтожать врага и спасать жизни военных. Если у вас есть разработка, которая будет полезна для Сил обороны, присоединяйтесь к оборонно-технологическому кластеру Brave1.



Сегодня работа Brave1 сосредоточена на поиске украинских проектов для сил безопасности и обороны: от робототехнических систем и беспилотных летательных аппаратов до разминирования и кибербезопасности.



За шесть месяцев работы кластера зарегистрировано более 650 разработок, 340 из них прошли военную экспертизу. 300 разработок получили статус BRV1, обеспечивающий всестороннюю поддержку. Уже выдано 69 грантов на сумму $1,25 млн.