Грузия заявила о готовности к восстановлению отношений с США

27 января 2026, 14:15

Тбилиси готов к восстановлению стратегического партнерства с Вашингтоном и ждет решения американской администрации.

Об этом заявил премьер Грузии Кобахидзе. «Решение за американской стороной. К сожалению контекст грузино-американских отношений очень тяжелый, он был создан администрацией Байдена. Посмотрим, мы ждем терпеливо. Мы публично сделали заявление в связи с тем, что готовы к восстановлению стратегического партнерства с США с чистого листа и с конкретным путеводителем. Ждем решения американской администрации», - отметил он.

Отвечая на вопрос об отсутствии планов вице-президента США Вэнса посетить Грузию в рамках его запланированного визита в Азербайджан и Армению, Кобахидзе заявил, что этот визит посвящен исключительно Зангезурскому коридору и проекту TRIPP. Поэтому, как отметил премьер, «вполне логично», что американский политик посещает эти две страны.Отношения Грузии с США существенно испортились в 2024 г. после принятия в стране закона «об иноагентах». После заявления Кобахидзе 28 ноября 2024 г. о заморозке переговоров о вступлении страны в ЕС Госдеп США приостановил стратегическое партнерство с Грузией. Грузинские власти еще до избрания Трампа президентом неоднократно заявляли, что возлагают надежды на смену власти в США и перезагрузку отношений с Вашингтоном.