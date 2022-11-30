Адміністрація Держспецзв’язку отримала 50 генераторів від американських партнері

30 ноября 2022, 17:45

USAID передав Адміністрації Держспецзв’язку 50 генераторів у межах постійної співпраці. Вони допоможуть забезпечити безперебійну роботу Адміністрації Держспецзв’язку, що позитивно відобразиться на діяльності підпорядкованих установ, а також операторів критичної інфраструктури України в умовах постійних ракетних ударів росіян по українській цивільній інфраструктурі України.

Співпраця USAID та Держспецзв’язку сприятиме підвищенню стійкості національної телекомунікаційної мережі України, публічних інформаційних ресурсів і комунікаційних послуг. Генераторні установки були придбані у межах реалізації Проєкту USAID «Кібербезпека для критично важливої інфраструктури в Україні».«Ми вдячні уряду США та американським громадянам за постійну підтримку України у цій кровопролитній війні, розв’язаній росією проти нашої країни. Отримані генератори дадуть можливість Адміністрації Держспецзв’язку здійснювати свою роботу та виконувати покладені на службу завдання, незважаючи на перебої в електропостачанні, від яких зараз потерпає вся країна», – зазначив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.«Україна тепер матиме стабільне електропостачання для забезпечення безперебійного зв’язку для найвищих посадових осіб держави та підтримки захищених телекомунікаційних мереж у воєнний час і після нього», - за словами посла США в Україні Бріджит Брінк.