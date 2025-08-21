21 августа 2025, 9:45

Нидерланды перебросят два ЗРК Patriot в Польшу

"Эти зенитные ракетные комплексы и около 300 военнослужащих будут обеспечивать защиту логистического центра Программы НАТО по обеспечению безопасности и подготовке для Украины (NSATU) с 1 декабря по 1 июня следующего года. Это позволит оказать поддержку Украине", — говорится в заявлении минобороны Нидерландов.



Защита также будет включать ЗРК NASAMS и комплекс противодействия дронам.



"Это развертывание способствует достижению трех важных целей: защите территории НАТО, предотвращению российской агрессии и оказанию постоянной поддержки Украине. Таким образом, мы максимально держим российскую угрозу под контролем", — заявил министр обороны Рубен Брекельманс.

