26 апреля 2023, 12:15

Перша у світі роботизована газонокосарка EcoFlow Blade доступна до замовлення

EcoFlow Blade вже пройшла тест запуску і роботи на українському газоні та чекає вас в Авторизованому магазині EcoFlow. 

- Завдяки високоточній технології GPS, Blade не потребує встановлення обмежувальних дротів вручну, достатньо налаштувати віртуальну межу в додатку.

- Технологія LiDAR та камера дозволяють легко долати перешкоди та точно розпізнавати такі об'єкти, як квіти, бордюри та інші перешкоди й рельєф місцевості.

Детальніше про технічні характеристики новинки: https://ecoflowukraine.com/hazonokosarka-ecoflow-blade/

м. Київ, вул. Велика Васильківська, 129  
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