Перша у світі роботизована газонокосарка EcoFlow Blade доступна до замовлення

26 апреля 2023, 12:15

EcoFlow Blade вже пройшла тест запуску і роботи на українському газоні та чекає вас в Авторизованому магазині EcoFlow.

- Завдяки високоточній технології GPS, Blade не потребує встановлення обмежувальних дротів вручну, достатньо налаштувати віртуальну межу в додатку.



- Технологія LiDAR та камера дозволяють легко долати перешкоди та точно розпізнавати такі об'єкти, як квіти, бордюри та інші перешкоди й рельєф місцевості.

м. Київ, вул. Велика Васильківська, 129