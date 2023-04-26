Перша у світі роботизована газонокосарка EcoFlow Blade доступна до замовлення

EcoFlow Blade вже пройшла тест запуску і роботи на українському газоні та чекає вас в Авторизованому магазині EcoFlow.
- Завдяки високоточній технології GPS, Blade не потребує встановлення обмежувальних дротів вручну, достатньо налаштувати віртуальну межу в додатку.
- Технологія LiDAR та камера дозволяють легко долати перешкоди та точно розпізнавати такі об'єкти, як квіти, бордюри та інші перешкоди й рельєф місцевості.
Детальніше про технічні характеристики новинки: https://ecoflowukraine.com/hazonokosarka-ecoflow-blade/
м. Київ, вул. Велика Васильківська, 129