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25 февраля 2025, 11:15

Франція може розмістити ядерні сили у Німеччині, якщо США покинуть Європу

Такий крок французької влади може спонукати керівництво Великої Британії наслідувати їхній приклад.


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