Болгарія завершила доставку в Україну обіцяних БТРів — міністр оборони Тагарев

15 марта 2024, 14:15

За його словами, процедуру передання цієї техніки розпочали у липні 2023 року. Упродовж наступних 6 місяців тривав підготовчий етап операції.

Наприкінці січня цього року почали процес перекидання техніки з пунктів по всій країні до столиці Болгарії — він тривав чотири тижні. Перший ешелон БТРів, який складався з 30 вагонів, вирушив 7 березня. Останній ешелон уже відправили.



«Я визнаю, що за кращої організації ми могли б заощадити тиждень або 10 днів, але не більше. Дякую всім причетним»



За словами Тагарева, передання бронетранспортерів обійшлося Болгарії у понад $94 тис.



Раніше прем'єр Денков казав, що ці машини ніколи не використовували в Болгарії, оскільки їхні військові навіть не проходили відповідних навчань.

Бронетранспортери «просто лежать на складах» і є «тягарем» для країни.