9 августа 2023, 13:45

IP-адреса, або Internet Protocol address, – це унікальний числовий ідентифікатор гаджета в мережі, потрібний для передання інформації між пристроями.

IP-адресу має кожен комп’ютер, планшет, смартфон, підключений до інтернету. Вона може бути статичною (постійною, надається провайдером) та динамічною (змінюється щоразу при підключенні до інтернету).

Зазначимо: розповсюджена думка про те, що за IP-адресою можна вирахувати будь-яку інформацію про будь-яку людину, не відповідає дійсності. Але водночас за допомогою IP-адреси за бажання дійсно можна встановити геолокацію користувача (наприклад, місто перебування) та визначити провайдера. Для мешканців тимчасово окупованих територій України це може бути особливо небезпечним. Адже провайдер, своєю чергою, може надати інформацію про особу на вимогу російських спецслужб.Через окупацію росією деяких територій України та знищення російськими загарбниками мирного українського населення питання щодо посилення безпеки людей, зокрема і під час перебування в інтернеті, постало доволі гостро. Маскування IP-адреси можна розглядати як один із варіантів підвищення рівня власного захисту у віртуальному просторі, який дає можливість уникнути відстеження та відвідувати заблоковані сайти.Як приховати IP-адресу:Найпростіший та найнадійніший спосіб – за допомогою VPN-сервісів. Як раніше роз’яснювала (https://cip.gov.ua/ua/news/sho-take-vpn-i-yak-nim-bezpechno-koristuvatis) Держспецзв’язку при підключенні до віртуальної приватної мережі створюється захищений канал між комп'ютером користувача і VPN-сервером. Дані в ньому надійно зашифровані: ваш інтернет-провайдер не дізнається вашої локації та вебресурсів, які ви відвідали. При використанні VPN оновлена IP-адреса зазвичай створюється з іншого міста або країни.За допомогою браузера Tor, створеного для забезпечення анонімності в інтернеті шляхом багаторазового шифрування. Він не тільки приховує IP-адресу користувача, а й дає можливість відвідувати заблоковані сайти, не зберігає історії переглядів вебсайтів, кукі-файли та будь-яку інформацію про відвідувані сторінки. Скачати браузер можна безкоштовно.За допомогою анонімного проксі-сервера, який працює як посередник між пристроєм та інтернет-мережею.У будь-якому випадку перед використанням обов’язково перевіряйте репутацію сервісу та не довіряйте російським.