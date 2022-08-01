1 августа 2022, 12:15

IVECO LAV III - норвежские "броневики" для ВСУ

Норвегия передала украинским военным 14 бронированных патрульных машин IVECO LAV III, - правительство Норвегии.

Такие транспортные средства обладают хорошей мобильностью и защитой.


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