Стартовые пакеты lifecell теперь бесплатно доставляет сервис Glovo

4 марта 2020, 12:15

Отныне доставку стартовых пакетов lifecell можно заказать в мобильном приложении Glovo.

Максимальное время доставки составляет 45 минут, и она бесплатна. Сейчас сервис доступен в Киеве.

Заказать можно один из самых популярных стартовых пакетов lifecell – «Лайфхак» и электронную SIM-карту оператора – eSIM.

Доставка осуществляется в радиусе 2,5 км от точек продаж lifecell. Сейчас Glovo уже сотрудничает с 11 магазинами оператора в разных районах Киева. В ближайшее время планируется расширить перечень товаров для заказа и запустить сервис в других городах.

Как осуществить заказ:

1) в мобильном приложении Glovo (Android/iOS) зайти в раздел «Подарки»;

2) выбрать раздел lifecell;

3) выбрать необходимый стартовый пакет.



Александр Заблоцкий, руководитель департамента цифровых каналов продаж lifecell: «В рамках стратегии развития диджитальних каналов lifecell мы стремимся сделать взаимодействие с компанией максимально удобным и предлагаем наши продукты и сервисы во всех тех каналах, которыми пользуются существующие и будущие клиенты. Вместе с Glovo мы создали уникальную для украинского рынка возможность приобрести стартовый пакет мобильного оператора с бесплатной доставкой менее чем за час. Сейчас уже доступен популярный стартовый пакет «Лайфхак», а также eSIM – электронная SIM-карта, которая не занимает физический слот устройства. Ее преимущества уже оценило большое количество самых технологически продвинутых абонентов lifecell. Уверен, жителям столицы понравится сервис быстрой доставки, а между тем мы уже работаем над расширением покрытия сервиса и на другие крупные города Украины ".