8 марта 2023, 9:15

Терминалы IBOX временно могут перестать работать

НБУ отозвал лицензию у IBOX Bank, теперь банк ликвидируют, а терминалы подключат к другому банку. В Monobank уже попросили пополнять карту другими способами.


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