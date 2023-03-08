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8 марта 2023, 11:15
IBox обіцяє відновити роботу терміналів за 2-3 дні
У компанії ж повідомляють, що ліцензію відкликали головний банк-партнер АТ IBOX BANK.
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