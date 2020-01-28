Фокстрот запустил новую версию онлайн-площадки

28 января 2020, 11:15

Торговая сеть Фокстрот, представленная 162 розничными магазинами и интернет-магазином foxtrot.ua, продолжает обновлять все бизнес-инструменты компании.

На этот раз компания официально открыла доступ к обновленной версии своего сайта.

Новый дизайн существенно отличается от предыдущей версии – начиная от главной страницы и заканчивая листингом, фильтрами, карточками товара, корзиной и чекаутом. Добавлен ряд маркетинговых инструментов, таких, как новые промо-зоны, раздел «Акции», «Товар дня», «ТОП предложения», «Выбор покупателей». Обновлен внешний вид товарного каталога, навигация по категориям, «умный поиск».

Работа личного кабинета настроена таким образом, чтобы предоставлять клиенту корректную информацию по истории просмотров, покупок, начислению бонусов, статусу заказов и пр.

«Мы приложили максимум усилий для того, чтобы сделать сайт понятнее и удобнее. Поработали со структурой страниц и основного меню, уделили огромное внимание адаптивности и мобильности дизайна. Основной акцент сделали на персонификации предложений, изменили и доработали логику работы личного кабинета клиента. В целом, сделали все для того, чтобы найти и приобрести технику было максимально легко и комфортно», – отметил Кирилл Попов-Черкасов.

Новая версия сайта на период тестирования и наполнения будет работать параллельно с текущей по адресу new.foxtrot.com.ua. Это даст возможность плавно перевести пользователей на новый интерфейс и завершить тестирование новой платформы. Впоследствии, веб-страница интернет-магазина будет доступна по привычной ссылке foxtrot.ua.