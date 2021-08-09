В Фокстроте можно купить технику в кредит с использованием Дія

9 августа 2021, 9:15

Для получения услуги покупатели могут использовать свои цифровые документы, которые уже есть в приложении смартфона.

С 23 июля сеть бытовой и электронной техники Фокстрот предоставляет своим клиентам возможность получить потребительский кредит от ведущих банков Украины с помощью мобильного приложения Дія.

Новация в потребительском кредитовании связана с общими тенденциями цифровизации в финансовой сфере и системной политикой Фокстрот , направленной на постоянное внедрение успешных инноваций в коммерцию.

Для того, чтобы клиенты Фокстрот смогли воспользоваться Дія для получения услуг потребительского кредитования, специалисты партнерской компании «Финансовой Брокер» (ТОВ «Сучасні Фінансові Рішення») разработали специальное программное обеспечение. Покупателю достаточно иметь только смартфон с активными цифровыми документами в приложении Дія и обратиться к кредитному брокеру в любом магазине Фокстрот.

Стоит отметить, Foxtrot первым среди ритейлеров бытовой техники и электроники ввел программное РРО с выдачей электронных чеков, а также запустил два современных способа оплаты товаров – через чат-бота в Viber и оплату с помощью VisaQR.

«Упрощенное потребительское кредитование благодаря цифровым документам в приложении Дія – очередной шаг навстречу нашему покупателю», – говорят в сети электроники.

По состоянию на август 2021 года бренд Фокстрот представлен в оффлайне 165 магазинами в 90 городах Украины и официальным интернет-магазином foxtrot.ua, который недавно отметил своё 18-летие.