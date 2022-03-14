В Фокстрот вернули услугу доставки товаров

Отгрузка заказов осуществляется "Новой почтой" и службой доставки "Престо" в относительно безопасных регионах страны.
Исходя из текущей ситуации в стране, омниканальный ритейлер Фокстрот принял решение возобновить услугу по доставке. Опция доступна в городах присутствия физических магазинов сети, которые работают и имеют в наличии необходимый товар. По состоянию на 9 марта – это более 100 торговых точек.
В компании отметили, что услуга доставки обеспечивается несколькими способами:
• "Новой почтой" – в открытые отделения перевозчика и по адресу клиента;
• адресная доставка службой доставки "Престо" – в радиусе ряда городов (среди них – Львов, Ровно, Луцк и др.) при полной предоплате и приоритетно к подъезду. Опция подъема на этаж оговаривается индивидуально.
Также актуальна услуга самовывоза интернет-заказов.
Список работающих магазинов Фокстрот, график работы и доступных отделений "Новой почты" постоянно обновляется. При оформлении заказа на сайте foxtrot.ua клиенты могут ознакомиться с актуальным перечнем и выбрать наиболее оптимальный способ получения покупки.