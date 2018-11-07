Новая версия Opera для Android позволяет блокировать назойливые уведомления

7 ноября 2018, 11:15

Недавнее вступление в силу Общего регламента защиты данных (GDPR) было направлено на повышение контроля пользователей над своей конфиденциальностью в сети.

Однако, побочным эффектом этой инициативы стало то, что при посещении сайты стали повсеместно и зачастую довольно назойливо запрашивать у пользователей согласия со своими политиками конфиденциальности. Opera сегодня стала первым браузером, позволяющим пользователям отключать такие уведомления.



С сегодняшнего дня пользователи могут улучшить свой опыт работы в сети, скачав последнюю версию браузера Opera на свой смартфон или планшет Android. В новой версии браузера Opera появился встроенный блокировщик окон об использовании cookie-файлов, который при активации блокирует все такие окна на том или ином сайте. Ежедневный браузинг пользователей с этой функцией станет проще и удобнее, позволяя им фокусироваться только на интересующем их контенте.



“У нас в Opera есть давняя традиция быть первыми, когда речь заходит о внедрении новых функций, улучшающих опыт работы людей в сети. Сегодня мы приглашаем пользователей попробовать наш блокировщик cookie-диалогов и тем самым избавиться от этого довольно серьезного раздражителя в процессе браузинга”, - отметил Питер Вальман, старший вице-президент разработки браузера Opera.



Блокировщик cookie-диалогов может быть активирован в настройках браузера в разделе “Блокировка рекламы”. При этом данная функция не запрещает сайтам использовать cookie-файлы. Для этого в Opera есть отдельная функция, позволяющая пользователям выбирать, принимать все или никакие cookie-файлы или же блокировать сторонние cookie-файлы.



Для блокировки cookie-диалогов Opera использует комбинацию правил CSS и эвристических алгоритмов JavaScript. Блокировщик был уже протестирован на 15 тысячах сайтов, и это количество будет увеличиваться, так как функция находится в постоянной разработке. Пользователи Opera могут также помочь приоритизировать, какие сайты необходимо раньше всего включить в этот список, отправив команде браузера уведомление с помощью соответствующей функции, встроенной в бета-версию браузера Opera.



В новой версии Opera для Android появились также клавиши быстрого доступа для домашнего экрана. Пользователи с версией Android 7.1 и выше могут теперь кликнуть на иконку лого O и увидеть клавиши быстрого доступа, с помощью которых можно начать новый поиск, отсканировать QR-код или открыть новую приватную вкладку. Вдобавок, пользователи могут также воспользоваться клавишей быстрого доступа для того или иного сайта на домашнем экране устройста, нажав и удерживая кнопку новой вкладки “+”.



Кроме того, Opera также включила новую настройку размера текста, которая доступна в основном меню и позволяет менять размер текста на сайтах. Если веб-сайт не оптимизирован для мобильного браузинга, то эта функция позволяет сделать просмотр таких сайтов более комфортным.



Opera предоставляет больше контроля



В Opera мы верим, что у пользователей должно быть больше контроля над всем процессом браузинга. Вот почему мы включили такие продвинутые функции, как:



* Управление cookie с возможностью заблокировать все сторонние cookie-файлы.



* Удаление приватной информации, в том числе истории посещений, cookie, паролей и данных для автозаполнения форм.



* Приватный режим. Использование этого режима позволяет не сохранять какой-либо истории браузинга.



* Блокирование всплывающих окон.



* Экономия трафика. Обеспечивает более быстрый браузинг в сетях с медленным соединением и экономит до 60% данных.



* Встроенный блокировщик рекламы.



* Принудительное масштабирование. Некоторые сайты не разрешают пользователям менять размер верстки сайта. Данная функция позволяет обойти это ограничение и менять масштаб любого сайта.



* Перенос текста: уникальная функция, подгоняющая текст под размер экрана телефона.



* Контроль разрешений для сайтов. Получите полный контроль над элементами вашего устройства, к которым могут получить доступ некоторые сайты, в том числе местоположение, камера или микрофон.



* Идентификация как мобильного или десктопного браузера. Зашли на мобильную версию сайта без всех десктопных функций? Переключите режим для смены версии.



Доступен для скачивания



Opera доступна для скачивания в Play Маркете. Функция блокировки cookie-диалогов сегодня эксклюзивно доступна в браузере Opera для Android, но ее планируется реализовать вскоре и в других продуктах Opera.