Tet подводит итоги 2020 года: стабильные показатели бизнеса и рост экспорта

17 февраля 2021, 9:15

Латвийский IT-интегратор Tet (ранее Lattelecom), представляющий в Украине услуги облачных технологий, кибербезопасности, GDPR-аудита и других IT-решений, подвел финансовые итоги 2020 года.

Несмотря на пандемию и связанный с ней кризис, бизнес компании продолжал демонстрировать стабильные показатели роста. В частности, общий оборот Tet достиг 222,6 млн евро, из которых на экспорт (в том числе и Украину) пришлось 39,8 млн евро — на 41% больше, чем в 2019 году.В 2020 году компания Tet сосредоточилась на улучшении уровня услуг и опыта клиентов, а также на своей цифровой трансформации. В результате ее общий показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) составил 65,6 млн евро.Компания продолжала развивать и инвестировать в свои ЦОДы, которые пользуются все большим спросом у клиентов. Так, в 2020 году оборот дата-центров Tet вырос на 4%. Успешным стало и бизнес-направление облачных услуг — в прошлом году его оборот вырос на 10%.«Как и другие компании и общество в целом, Tet в 2020 году адаптировалась и перестроила свою деятельность, особенно в сферах образования и СМИ, на которые особенно повлияли ограничения. Мы продолжали развиваться — в частности, запустили несколько масштабных проектов, которые представим обществу в 2021 году. Мы предложим зрителям инновационную развлекательную платформу Tet+, улучшим опыт клиентов в интернете, построим новый центр данных и разработаем платформу облачных вычислений для бизнеса, одновременно продолжая работать над цифровой трансформацией и модернизацией», — говорит Улдис Татарчук, председатель правления Tet.В целом в 2020 году наибольший рост среди услуг Tet продемонстрировали: обслуживание компьютерной техники (+35%), OTT-платформа Shortcut (+32%), строительство оптических сетей в Германии (+17%) и интернет-магазин Tet (+12%). Популярными оставались и услуги данных (+3%), и продажи оборудования (+8%).В 2020 году компания также продолжала развивать сферу развлечений и связанных с ними технологий. Одной из новых разработок Tet является решение Tet+ — уникальная развлекательная платформа, работающая по принципу «Составь свое телевидение сам». С ее помощью клиенты в Латвии смогут сами выбирать любимые телеканалы, а также комбинировать их с потоковым сервисом для максимального разнообразия контента.