Tet наращивает инвестиции в ЦОД и запускает виртуальный тур по одному из них

11 февраля 2021, 9:45

Компания Tet (ранее Lattelecom) — крупнейший IT-интегратор в странах Балтии — предлагает в любое время посетить европейский центр обработки данных (ЦОД), используя возможности созданного недавно виртуального 3D-тура. Это позволит любому желающему ознакомиться с функционалом и устройством одного из самых безопасных ЦОДов в Европе – дата-центром Dattum, обладающим сертификатом TIERIII.

Созданный тур позволяет заказчикам, в особенности зарубежным, не рисковать здоровьем и дистанционно получить всю необходимую информацию о ЦОД.



Кроме того, учитывая повышение спроса на услуги ЦОД и облачные решения, Tet запустил проект по расширению одного из пяти имеющихся дата-центров. По прогнозам экспертов Tet, разовая инвестиция в 1,4 миллиона евро позволит существенно укрепить позиции на европейском и украинском рынках дата-центров и облачных услуг.



«Полный вызовов 2020 год наглядно продемонстрировал значимость ИТ-решений и аутсорсинга. Мы фиксируем рост оборота дата-центров и облачных услуг в сравнении с предыдущим годом на всех рынках на 4% и 10% соответственно, и это несмотря на кризис. У нас заполнены уже 80% ресурсов дата-центров, поэтому мы нацелились на расширение одного из них. Ожидается, что проект завершится уже в этом году, предоставив нашим заказчикам еще 60 стоек», — говорит председатель правления Tet, и. о. исполнительного директора Улдис Татарчук.

Эксперты Tet планируют одновременно с расширением дата-центра в Риге внедрить решение по оптимизации энергозатрат, улучшив коэффициент эффективности использования энергии (PUE — Power Usage Effectiveness).

«Европейская Комиссия обозначила цель для операторов в ЕС — полностью избавиться от негативного влияния на климат к 2030 году. Поэтому, расширяя дата-центр, мы обратим особое внимание на системы охлаждения с наименьшим показателем PUE», — поясняет директор по развитию бизнеса дата-центров Tet Марис Сперга.

Выполняя просветительскую задачу, а также придерживаясь принципов открытого бизнеса, Tet создал виртуальный 3D-тур по одному из самых безопасных ЦОДов в Европе – Dattum. Дата-центр имеет ряд сертификатов, подтверждающих его безопасность и отказоустойчивость, среди них — TIERIII, PCI DSS и ISO.

«Посещение Dattum всегда было востребовано среди наших клиентов и партнеров, поэтому мы создали детальный виртуальный тур, показав инфраструктуру ЦОД, а также серверные и другие помещения, которые находятся на объекте. Тур сегодня особенно актуален, так как не каждый клиент может добраться до дата-центра физически», — уточняет Марис Сперга.

Тур доступен любому желающему на сайте облачных и ЦОД услуг Tet и совместим с устройствами виртуальной реальности (VR).