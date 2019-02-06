Lattelecom готовит ребрендинг

6 февраля 2019, 12:45

В 2018 году Lattelecom успешно развил новые бизнес-инициативы и заявил о масштабном изменении бизнес-стратегии.

Нынешний 2019 год станет особенным в истории компании – с 1 апреля Lattelecom сменит название на SIA Tet. На днях широкой общественности была представлена новая визуальная идентичность Tet.В прошлом году компания укрепила позиции по всем направлениям деятельности и увеличила оборот путем развития экспорта и новых бизнес-линий. Оборот Группы Lattelecom в 2018 году достиг 212 млн евро, увеличившись на 16 млн (или 8%) по сравнению с 2017 годом, свидетельствуют консолидированные неаудированные данные Группы.Tet – поворотный пункт в развитии компании

«Это не просто смена названия, это обоснованная масштабная смена бизнес-стратегии и ценностей. Для компании Tet, действующей в сфере технологий и развлечений, на первом месте всегда будет человек, улучшение качества его жизни и технологические решения для удовлетворения повседневных потребностей. Это означает, что Tet будет заботиться о выполнении рутинных операций, чтобы человек мог заниматься более интересными делами. Одновременно Tet будет выявлять и исследовать потребности людей, чтобы создавать инновационные продукты мирового уровня», – комментирует Юрис Гулбис, председатель правления Lattelecom.



В последние годы компания стремительно развивалась – были созданы новые бизнес-направления, выходящие за обычные границы телеком-индустрии. Компания активно работала за пределами Латвии. В 2018 году экспорт услуг составил 10% от общего оборота Группы. В связи с этим стало ясно, что прежнее название компании уже не отражает размах ее деятельности, и в 2019 году Lattelecom переживет преобразования, сменив название на Tet.



Новая бизнес-стратегия предусматривает расширение услуг в трех крупных взаимосвязанных экосистемах – дом, цифровое рабочее место и коммуникация с клиентами, основанная на данных. Работа продолжится как над совершенствованием существующих продуктов и услуг, так и над развитием новых бизнес-направлений, например, введением персонализированной рекламы. Чтобы быть готовыми к будущим вызовам, в течение ближайших лет в реализацию цифрового поведения компании будут вложены дополнительные инвестиции – 12 миллионов евро.



Добавим, что компании Группы Lattelecom получили прибыль в размере 42 миллиона евро, которую предусмотрено выплатить в виде дивидендов акционерам, в частности Латвийской Республике. В 2018 году оборот увеличился по всем направлениям деятельности – в сфере услуг центров обработки данных, розничной продажи техники, размещения рекламы, облачных услуг, решений безопасности и телевизионных услуг. Стремительный рост доходов в 2018 году наблюдался именно по новым бизнес-направлениям, в том числе в сфере облачных услуг (+109%) и решений безопасности (+113%). Существенный рост достигнут и в сфере розничной продажи (+33%), услуг центров обработки данных (+25%) и рекламном бизнесе (+22%).