24 апреля 2024, 13:15

ЗСУ отримають бомби Paveway IV

Великобританія в новому пакеті допомоги передасть Україні високоточні авіабомби Paveway IV.

Ці авіабомби набагато більш точніші ніж російські "аналоги".


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