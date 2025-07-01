Китай випробовує артилерійський БПЛА

1 июля 2025, 11:15

Унікальний китайський артилерійський дрон «Тяньян» створений корпорацією Norinco спільно з ВПС КНР і Шеньсійським інститутом прикладної фізики й хімії.



Його головна особливість — запуск із 155-мм артилерійського снаряда, що дає змогу проникати в тил противника без використання вразливої пускової платформи.

Ключові особливості конструкції:Ударостійка капсула з нержавіючої сталі витримує перевантаження до 36 000 g при пострілі.Система викиду та розкриття дрона не має електроніки, повністю базується на піротехнічній восьмиступеневій ланцюговій реакції, що включає азид свинцю та вибухові речовини на основі бору.Діапазон температур експлуатації: від –50°C до +80°C, тиск — понад 1100 МПа.Дрон запускається на відстань понад 10 км, після чого виконує повітряну розвідку, імовірно з передачею даних у реальному часі.Проєкт «Тяньян» добре вписується в китайську концепцію мережево-центричної війни та масової автономної розвідки. Ідея використання артилерії як засобу доставки БПЛА дозволяє знизити витрати, підвищити темп операцій та мінімізувати ризики для особового складу. Йдеться фактично про артилерійський "транспорт" дрона-розвідника: після вистрілу і подолання початкової траєкторії дрон активується й починає політ у тилу ворога.Це рішення дозволяє подолати радіоелектронну протидію, яка зазвичай супроводжує традиційні БПЛА, та ускладнює виявлення дронів ППО. Умовно, навіть у зоні інтенсивної РЕБ, артилерійський БПЛА отримує "фору" у вигляді швидкого старту, що ускладнює його перехоплення.Таким чином, «Тяньян» — приклад того, як традиційна артилерія трансформується в елемент цифрової війни, поєднуючи старі засоби доставки з новими автономними технологіями.