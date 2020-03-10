Viber рассылка от "ИНТЕЛТЕЛЕКОМ УКРАИНА"

10 марта 2020, 9:15

Сегодня мессенджером Вайбер пользуется огромное количество людей. Если быть точным, то это 900 миллионов человек.

С помощью Viber удобно отправлять сервисные и рекламные сообщения. Рассмотрим, что предлагает своим клиентам компания «ИНТЕЛТЕЛЕКОМ УКРАИНА».

Преимущества Viber рассылки

Вайбер рассылка Украина от нашей компании поможет решить множество проблем. Ее плюсы следующие:

• Брендирование. Организация показывает свое имя.

• Дешевизна. Стоимость сообщений несравнима с обычными СМС.

• Можно писать большие тексты.

• Тарификация лишь за доставленные уведомления.

• Есть возможность отписывать абонентов.



Для маркетологов Вайбер рассылка является идеальным инструментом. Она невероятно эффективна. Ведь огромное количество людей пользуется данным мессенджером.

Компания Intel-Tele.com начала свою деятельность еще в 2013 году. Мы смогли автоматизировать процессы и предложили клиентам мощный инструмент продвижения. В то время это было сделать сложно, но наши специалисты справились с поставленной задачей. Мы вложили серьезные средства на приобретение новейшего оборудования. Это быстро дало эффект.

Мы предоставляем бесперебойный сервис СМС-рассылок по всей планете. Наша компания всегда ставит на первое место в своей деятельности выполнение пожеланий клиентов. Благодаря этому, наш продукт стремительно совершенствуется. У нас индивидуальный подход ко всем вопросам и эта стратегия приносит успех.

Какие услуги мы оказываем

Наша компания помогает клиентам налаживать коммуникацию с абонентами, использующими мобильную связь. Чтобы выполнить поставленные задачи, мы пользуемся такими решениями:

• Информируем клиентов о происходящих событиях и акциях.

• Уведомляем о новостях и рассылаем приглашения на мероприятия.

• Поздравляем с днем рождения и другими важными событиями.

• Даем отчет клиентам о том, в каком состоянии заказ.



Благодаря Вайбер рассылке, абоненты незамедлительно получают уведомления на мобильное устройство. Важная информация до них доноситься быстро.

Какие возможности нашего сервиса

Их достаточно много. Но стоит остановиться на главных. Возможности нашего сервиса следующие:

• Удобность интерфейса. С ним может справиться любой человек без специального обучения.

• Есть собственные клиентские базы. Если у вас они отсутствуют, вы можете пользоваться нашими.

• Сообщения можно отправлять от имени своего бренда.

• О рассылках вы получаете детальные отчеты.



У нас не предусмотрено никаких абонентских плат. Вам нужно только оплачивать СМС. Их стоимость начинается от 33 копеек. Это реально выгодное предложение. Пользоваться нашим инструментом могут не только большие компании, но и маленькие. За минимальный бюджет, вы получите максимальные преимущества.

Вайбер рассылка помогает привлечь целевую аудиторию. Ведь сегодня мобильными телефонами пользуются все люди. Сложно переоценить преимущества данного инструмента. Им обязательно стоит воспользоваться.

Как заказать услуги нашей компании

Здесь на самом деле все просто. Необходимо зайти на наш сайт и оставить заявку. Вам перезвонит наш менеджер. Дальше он все детально объяснит, как пользоваться нашим сервисом. Заявки вы можете оставлять в любое удобное для вас время. Также для вас есть возможность заказать консультацию по всем интересующим вас вопросам.

Нашими клиентами является большое количество компаний. Например, это крупнейший банк Украины – Приват Банк. Также мы сотрудничаем с Bugatti, BMV и другими известными брендами. Более подробную информацию, вы можете узнать у наших консультантов.