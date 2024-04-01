У Харківській області розбомбили Зміївську ТЕС

1 апреля 2024, 16:15

Зміївська ТЕС у Харківській області повністю зруйнована внаслідок російського ракетного удару 22 березня, — Центренерго.

"Знищено всі блоки, пошкоджено допоміжне обладнання. Ступінь руйнування різний, від повного - до значного. Зараз на підприємстві триває розбір завалів і немає доступу до більшої частини обладнання. Тому можливостей більш точно оцінити масштаб пошкоджень, точні цифри щодо суми, необхідної для відновлення, а також будь-яких прогнозів стосовно часу ремонтів - немає" — заява Центренерго.