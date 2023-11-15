15 ноября 2023, 11:45

Binance анонсує offline Super MeetUp у Львові

Binance запрошує на довгоочікуваний Binance Offline Super MeetUp у Львові. Захід відбудеться 24 листопада о 16:00 на локації LTC.BNKR, розташованій на -1 поверсі підземного паркінгу.

Основні характеристики події:

Унікальна можливість для спільноти:  Перша офлайн-зустріч з часів початку повномасштабного вторгнення, що підкреслює єдність та взаємопідтримку у криптоспільноті.

Безпека як пріоритет: Обране місце, підземний паркінг, гарантує безпечне та комфортне середовище для учасників, перетворюючи звичайне бомбосховище на місце зустрічі ідей.

Відповідь на запити спільноти: Організація цього заходу є відповіддю на численні запити про офлайн-зустрічі від нашої активної спільноти.

Основні теми заходу:

Презентація останніх продуктів Binance та стратегічні плани на 2024 рік.

Аналіз помилок, яких слід уникати під час бичачого ринку.

Огляд потенціалу та перспектив DeFi.

Розгляд різних видів шахрайств у криптовалютному секторі та методів захисту.

Обговорення питань регулювання криптовалюти.

Порівняльний аналіз традиційних фінансів та криптовалют.

Спікери:

Відомі блогери у сфері криптовалют (DoubleTop, Peterson Trade, Shark Trade).

Панченко Євгеній, Начальник управління Департаменту Кіберполіції.

Юрій Бойко, член Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Олексій Жмеренецький, Народний депутат Верховної Ради.

Представники Juskutum.

Зареєструватись на івент можна за посиланням: https://www.binance.events/event

Вхід вільний.
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