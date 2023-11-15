Binance анонсує offline Super MeetUp у Львові

Binance запрошує на довгоочікуваний Binance Offline Super MeetUp у Львові. Захід відбудеться 24 листопада о 16:00 на локації LTC.BNKR, розташованій на -1 поверсі підземного паркінгу.
Основні характеристики події:
Унікальна можливість для спільноти: Перша офлайн-зустріч з часів початку повномасштабного вторгнення, що підкреслює єдність та взаємопідтримку у криптоспільноті.
Безпека як пріоритет: Обране місце, підземний паркінг, гарантує безпечне та комфортне середовище для учасників, перетворюючи звичайне бомбосховище на місце зустрічі ідей.
Відповідь на запити спільноти: Організація цього заходу є відповіддю на численні запити про офлайн-зустрічі від нашої активної спільноти.
Основні теми заходу:
Презентація останніх продуктів Binance та стратегічні плани на 2024 рік.
Аналіз помилок, яких слід уникати під час бичачого ринку.
Огляд потенціалу та перспектив DeFi.
Розгляд різних видів шахрайств у криптовалютному секторі та методів захисту.
Обговорення питань регулювання криптовалюти.
Порівняльний аналіз традиційних фінансів та криптовалют.
Спікери:
Відомі блогери у сфері криптовалют (DoubleTop, Peterson Trade, Shark Trade).
Панченко Євгеній, Начальник управління Департаменту Кіберполіції.
Юрій Бойко, член Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку.
Олексій Жмеренецький, Народний депутат Верховної Ради.
Представники Juskutum.
Зареєструватись на івент можна за посиланням: https://www.binance.events/event
Вхід вільний.