DataArt объявляет о партнерстве с Meetup

22 февраля 2018, 11:15

Технологический разработчик DataArt анонсирует партнерство с Meetup, крупнейшей сетью локальных сообществ, объединяющей в офлайне людей с общими интересами.

Вместе с DataArt Meetup планирует работать над рядом платформ и приложений.



Команда DataArt участвует в разработке веб-платформы Meetup и мобильного приложения. В проектах используется множество технологических стеков: React, Scala, node.js — объединяющих функциональное программирование с облачными решениями, обеспечивая преимущества гибкой разработки ПО.



У инженеров DataArt и Meetup уже есть успешный опыт сотрудничества — они разработали новый функционал для бизнес-решения Meetup Pro. Инструмент помогает организациям лучше понимать своих поклонников и шире взаимодействовать с членами сообществ.



Сергей Блудов, старший вице-президент практики Media DataArt: «Meetup — всегда на передовой инноваций, с готовностью принимает новейшие технологии и методологии для расширения спектра своих предложений. Мы рады объединить усилия с компанией, предугадывающей будущее».



Иветт Паскуа, главный технический директор Meetup:

«Команда разработчиков Meetup создает технологические решения, которые объединяют людей в реальной жизни. Я высоко оценил приверженность DataArt созданию качественного ПО, которое помогает достижению нашей цели».

