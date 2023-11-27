Стрімке зростання трафіку вимагає збільшення площ ЦОД

27 ноября 2023, 18:15

На 65% збільшилася середня кількість пошукових запитів щохвилини у Google за останній рік. Якщо у 2022 році здійснювалося 5,9 млн пошуків кожні 60 секунд, то у 2023 ця позначка сягнула цілих 9 млн. Через збільшення популярності інтернету та кількості користувачів зростає необхідність збереження більшої кількості інформації.



Про це свідчить дослідження, проведене найбільшим українським хмарним оператором UCloud.





Спеціалісти компанії проаналізували дані з різноманітних ресурсів, які відстежують користування глобальними сервісами, у тому числі й тих, які зберігають дані у хмарах.



Світ постійно глобалізується. Кількість населення на планеті вже перевищила 8 млрд, з яких 5,16 млрд — користувачі всесвітньої мережі. Це близько 64,4%. Водночас в Україні ця кількість зросла до 72%. У середньому кожна людина щодня проводить у всесвітній мережі не менше 3 годин. Нерегулярними юзерами є 13% громадян, а взагалі не користуються інтернетом 14% опитаних.



«Чим далі, тим більше людей користуються інтернетом. Ця тенденція зберігається не лише у світі, а й в Україні. Наприклад, ми постійно збільшуємо потужності наших каналів передачі. Саме тому виникає потреба ще більше дбати про збереження своїх даних», — зазначає Сергій Поляков, керівник департаменту продажів UCloud.



Повномасштабна війна в Україні вплинула на тенденції у користуванні інтернетом. Українці почали набагато більше приділяти увагу новинам та інформаційним повідомленням. Разом з тим у мережі різко зросла кількість дезінформації, що свідчить про активну фазу інформаційної війни.



За даними громадської організації Опора, найбільше інформації українці отримують із соціальних мереж, телебачення та інтернету (без урахування соцмереж). Саме інтернет з його небезпеками знаходиться у трійці лідерів. Тому дуже важливо навчитися розрізняти фейки, перевіряти правдивість інформації, аби не стати жертвою інформаційної війни. Також варто пам’ятати про кіберзахист своєї інформації, адже кількість хакерських атак з початку повномасштабної війни значно збільшилася.